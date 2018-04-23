Джефф Монсон: "Конор не согласится на бой с Хабибом, потому что нет шансов победить"

Боец смешанного стиля Джефф Монсон оценил шансы Хабиба Нурмагомедова в возможном бою с ирландцем Конором Макгрегором. В начале апреля 29-летний россиянин стал чемпионом UFC в легком весе, победив американца Эла Яквинту единогласным решением судей.



- Если честно, я вообще не верю, что этот бой состоится, - сказал Монсон. - Его бы очень хотел UFC, потому что ничего круче они никогда не делали, но сам Конор на этот поединок не согласится, потому что у него нет никаких шансов. Просто никаких. Ему нужен будет такой лаки-панч, который случается раз на миллион.

У Хабиба же очень крепкая голова, у него нереальные физические кондиции, а про партер я вообще не говорю. В нем Конор будет абсолютно не опасен. Его душили намного менее классные борцы, чем Хабиб. Если бой все же состоится, то Нурмагомедов будет валить Конора на пол и выиграет каждый раунд. (Михаил ПОТАПОВ)

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