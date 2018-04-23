Джефф Монсон: "Думаю, Федор победит Мира, хотя в стойке шансы равны"

Боец смешанного стиля Джефф Монсон оценил шансы Федора Емельяненко на победу над Фрэнком Миром. Бой в рамках 1/4 финала "Гран-при" Bellator пройдет 28 апреля в Чикаго.

– Я думаю, что победит Федор, хотя они оба могут выиграть досрочно, причем очень быстро, – сказал Монсон. - У Фрэнка отличные удары и хорошие захваты. Федор почти всю карьеру был просто феноменален в борьбе, так что он должен быть готов к тэйкдаунам Фрэнка.

Думаю, большая часть боя пройдет в партере, но в стойке шансы 50 на 50: кто первый попадет, тот, скорее всего, и выиграет. Если бой зайдет в поздние стадии, там преимущество будет у Емельяненко из-за его физических кондиций. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)

Емельяненко против целого мира. С кем будет драться Последний Император //

С кем будет драться Федор. Все секреты соперника Емельяненко