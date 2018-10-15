Дядя Хабиба Нурмагомедова - о Кокорине и Мамаеве: "Надеюсь, что и у нас со временем закон начнет работать"

Дядя российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Алекс в интервью "СЭ" заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев должны извиниться за свое поведение.

– Это неспортивное поведение, - сказал Алекс Нурмагомедов. - Не к лицу спортсменам так вести себя. Не буду говорить, что их надо судить. Не суди, и не судим будешь… Но люди, которые постоянно на виду, должны быть образцами. Молодежь берет с них пример. Если они сделали такую ошибку – никогда не поздно осознать свою вину и попросить прощения. Это недостойно спортсмена, я такое поведение не поддерживаю.

– Им вменяют хулиганство. До семи лет тюрьмы светит.

– Это будет чудо, если их на семь лет посадят. Не дадут им столько. (Евгений Петров)

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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