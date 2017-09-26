Дос Сантос перевесил Александра Емельяненко на 14 кг

В Москве состоялась процедура взвешивания Джеронимо Дос Сантоса и Александра Емельяненко в преддверии боя в рамках турнира WFCA 42. Емельяненко показал 115 кг, Дос Сантос - 129 кг. Бой состоится 27 сентября.

Александр Емельяненко проведет первый поединок за три с половиной года. Последний на данный момент бой он провел в январе 2014 года и проиграл в первом раунде соотечественнику Дмитрию Сосновскому.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Александр Емельяненко – Джеронимо Дос Сантос