Допинг-проба "Б" Джонса дала положительный результат

Допинг-проба "Б" чемпиона полутяжелого веса Джона Джонса дала положительный результат на туринабол, сообщает MMA Junkie. В конце июля в организме 30-летнего американца одержал победу над Даниэлем Кормье, а в пробе, сданной перед поединком, были выявлены запрещенные вещества. Теперь бойцу грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Напомним, за свою карьеру Джонс одержал 23 победы в боях UFC, из которых 10 нокаутом. В июле 2016 года американец был уличен в применении допинга перед турниром UFC 200.