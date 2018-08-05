Диллашоу победил Гарбрандта техническим нокаутом

В главном бою турнира UFC 227, который прошел в Лос-Анджелесе, американский боец Ти Джей Диллашоу победил своего соотечественника Коди Гарбрандта. Поединок завершился техническим нокаутом Гарбрандта на пятой минуте в первом раунде. Таким образом, Диллашоу защитил титул в легчайшем весе.

На счету Диллашоу стало 16 побед при 3 поражниях. У Гарбрандта это второе поражение в 13 боях. Добавим, что бойцы встреяались друг с другом в ноябре 2017 года. Тогда Диллашоу нокаутировал Гарбрандта во втором раунде.