Диета от Хабиба. Фото

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сториз своего Инстаграм фото своего рациона.

- Весогонщикам посвящается, - подписал фотографию спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Он защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором. В его активе 27 побед в 27 поединках.

"Макгрегор предложил 15 миллионов за реванш. Хабиб отказал. Конор ему неинтересен"