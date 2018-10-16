Диета от Хабиба. Фото

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сториз своего Инстаграм фото своего рациона.
- Весогонщикам посвящается, - подписал фотографию спортсмен.
Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Он защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором. В его активе 27 побед в 27 поединках.
"Макгрегор предложил 15 миллионов за реванш. Хабиб отказал. Конор ему неинтересен"
Весогонщикам посвящается pic.twitter.com/244LD57orx– Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 16 октября 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/sekrety-chempiona-ufc-habiba-nurmagomedova-habib-prosil-ukrainskoe-grazhdanstvo-makgregor-predlozhil-15-millionov-za-revansh-1467950/
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