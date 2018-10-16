14:19 | Единоборства / ММА — ММА

Диета от Хабиба. Фото

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сториз своего Инстаграм фото своего рациона.

- Весогонщикам посвящается, - подписал фотографию спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Он защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором. В его активе 27 побед в 27 поединках.

"Макгрегор предложил 15 миллионов за реванш. Хабиб отказал. Конор ему неинтересен"

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/sekrety-chempiona-ufc-habiba-nurmagomedova-habib-prosil-ukrainskoe-grazhdanstvo-makgregor-predlozhil-15-millionov-za-revansh-1467950/

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