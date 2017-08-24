Дэйна Уайт: "Джонс может завершить карьеру"

Глава UFC Дэйна Уайт считает, что американский боец ММА Джон Джонс завершит карьеру. В организме чемпиона UFC в полутяжелом весе был найден стероидный туринабол. Анализ был взят у спортсмена перед боем против Даниэля Кормье, который состоялся 29 июля и завершился победой Джонса.

- Если все закончится дисквалификацией на два или три года, это может означать конец карьеры, - цитирует MMAJunkie Уайта. – Думаю, что это конец его карьеры. Думаю, Кормье будет чемпионом. Единственным, кто мог его победить, был Джонс. Он – чемпион, если Джонса лишат пояса.