16:24 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Детский омбудсмен в Чечне не выявил нарушений в боях ММА с участием несовершеннолетних

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Детский омбудсмен в Республике Чечня Хамзат Хирахматов подчеркнул, что он не выявил нарушений в боях с участием детей по правилам MMA в рамках Гран-при WFCA "Ахмат" в Грозном 4 октября. По словам уполномоченного, он уже передал эту информацию детскому омбудсмену при президенте РФ Анне Кузнецовой.

Не было выявлено никаких нарушений прав ребенка. Нет никаких физических травм. Это самое главное, – приводит "Коммерсант FM" слова Хирахматова. – В будущем мы рекомендовали им использовать шлемы, которые необходимы для таких тренировок. Это были всего лишь показательные, просто показывали, демонстрировали именно этот вид спорта для подрастающего поколения. Заехал во все спортивные школы, которые тренируют детей, и побеседовал с детьми, с тренерским составом. Эту справку я уже отправил Анне Кузнецовой.

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http://www.kommersant.ru/doc/3108369

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Dexterous

Вообще удивлен, что в Чечне есть такое понятие как "детский омбудсмен"... Даже если бы он и хотел возразить, кто ж ему даст?!

16:36

Vlаdimir

Попробовал бы он сказать другое ... Тем более что дети Рамзана "бои" свои выиграли.

16:34

tryam

другого ответа никто и не ожидал

16:33

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