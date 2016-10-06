Детский омбудсмен хочет знать, насколько проведение детских боев является систематическим

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации с проведением детских боев по правилам MMA в рамках Гран-при WFCA "Ахмат" в Грозном 4 октября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе омбудсмена. Также в аппарате отметили, что Кузнецова запросила соответствующую информацию у уполномоченного по правам ребенка в Чеченской республике.

"Здоровье и безопасность детей – прежде всего! Возможно, бои и показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было необходимых средств защиты. Важно детально разобраться в случившемся и выяснить насколько проведение подобных боев – системное явление, и как оно отражается на здоровье детей", – говорится в заявлении пресс-службы.

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