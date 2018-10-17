Денис Лебедев ждет боя-реванша между Хабибом и Конором

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев признался, что ему понравился бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. По его мнению, реванш состоится.
– Самое обсуждаемое событие в мире единоборств – бой Хабиба и Конора. Смотрели ли вы его? Если да, какие впечатления у вас остались?
– Конечно, смотрел – как и все спортсмены, с которыми я общаюсь. Бой, на мой взгляд, был очень интересный. Каждый пытался использовать свою сильную сторону. Хабиб сделал все на "пять c плюсом". Он отлично боролся, хорошо боксировал, нанес очень мощный удар в челюсть во втором раунде. Могу сказать, что для Макгрегора это стало сюрпризом – такие удары обычно выводят из строя. Другой мог быть и не устоять, но ирландский подбородок выдержал дагестанский молоток. Надо отдать должное Конору – он продержался до четвертого раунда.
Те, кто говорят, что это был скучный бой, смотрели его с дивана и ни разу в жизни не были в спортзале. Специалисты и тренеры получили истинное удовольствие от всех составляющих этого действа. Хабиб реализовал свой план на 100 процентов и заслуженно победил.
– Вы считаете, что Макгрегор перешел определенную черту?
– Иногда даже кажется, что над поведением Конора работала целая команда пиарщиков. Слишком уж точными были выпады ирландца: выкрики во время боя про отца, религию, мать, провокации против народа на пресс-конференции. И это – с учетом кавказского темперамента.
– Стоит ли ожидать реванша?
– Думаю, да. Все разиввается по удачному сценарию: бой прошел, результат зафиксирован. Индустрия должна быть довольна коммерческими показателями. Особенно, продажами PPV. UFC продала 2,4 миллиона трансляций – это рекорд за всю историю смешанных единоборств. Хабиб рассказывал, что с каждой проданной подписки боец имеет от 2 до 3 долларов, но эта цифра условна. Бой Макгрегор–Мейвезер собрал 4,3 миллиона PPV. Болельщики остались недовольны, спортсмены тоже не всё высказали друг другу. А что еще нужно?
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https://iz.ru/800735/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/predlagaiu-mamaevu-i-kokorinu-napast-na-menia-ili-na-karelina