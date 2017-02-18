Денис Лебедев: "Федор Емельяненко - икона MMA в России"

Чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев пожелал удачи своему спарринг-партнеру прославленному бойцу MMA Федору Емельяненко в поединке с американцем Мэттом Митрионом. Бой в рамках шоу Bellator состоится в Сан-Хосе в ночь на 18 февраля.

- Хочу пожелать Федору только победы, - цитирует "Р-Спорт" Лебедева. - Думаю, что нехорошие времена позади, много вылилось непонятных слов насчет того, нужно или не нужно ему возвращаться в большой спорт. Это его личное дело, а советовать может каждый. Уверен, что большинство людей будут его поддерживать и искренне пожелают ему победы, которая может доказать, что он поступил правильно.

Будем болеть за Федора, и будет все хорошо. Знаю, что он очень серьезно готовится, это очень серьезный спорт. Я очень хочу, чтобы Федор победил, а как оно сложится, мы увидим в прямом эфире. Я как действующий спортсмен не могу спрогнозировать ход поединка, не люблю делать прогнозы, просто верю в лучшее.

Подготовка Федора к бою проходила на моих глазах - первый этап был в Москве, затем Федор тренировался в Старом Осколе с голландским тренером. Федор пребывал в прекрасной физической форме и был в хорошем настроении. Буду болеть за него вместе со всей страной, Федор - икона ММА в России.