Денис Гольцов: "Пару месяцев назад соперник Федора Емельяненко находился в плохой форме"

Будущий соперник четырехкратного чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко экс-чемпион UFC Фрэнк Мир несколько месяцев назад находился в плохой форме. Об этом рассказал боец смешанного стиля и двукратный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов.

Бой между Емельяненко и Миром состоится 29 апреля в рамках 1/4 финала турнира "Гран-при" за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

– Когда я встретил Мира, навскидку – месяца 2,5-3 назад, он был в не самой лучшей форме, – цитирует "Р-Спорт" Гольцова. – Как мне показалось, вес у него был килограммов 135. Он был с очень большим лишним весом. И набрать хорошую форму, чтобы показать высокий уровень, в такие кратчайшие сроки крайне тяжело. Я понимаю, сколько мне без лишнего веса понадобится времени, чтобы с нуля набрать форму и выступать, а в его состоянии… Я не знаю, насколько он смог.

Всем будет интересно посмотреть на этот бой, интрига тут присутствует, шанс есть у каждого. Я не знаю, как они оба подойдут к бою. Я думаю, что Федор еще может! Хочется в это верить. Думаю, что начнут со стойки, и будет определенного рода заруба. Хотя Федор после своего крайнего боя, где он принял поражение от Мэтта Митриона, сделает выводы и немного перестроится. У них небольшая разница в возрасте. Просто тут другой момент: каждый из них уже ни один раз проходил пик своей формы. Сейчас быть в той форме, в какой они были, очень тяжело.

В активе 41-летнего Емельяненко 36 побед и пять поражений. 38-летний Мир одержал 18 побед при 11 поражениях.