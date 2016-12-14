Денис Гольцов оспорит пояс чемпиона ACB

Менеджер Дениса Гольцова Алексей Яценко уверен, что преимущество в росте и весе помогут Гольцову в поединке с Салимгереем Расуловым на ACB 50 за звание чемпиона организации. Спортсмены выйдут на ринг 18 декабря в Санкт-Петербурге.

- Нынешний соперник Дениса имеет большой опыт в кикбоксинге и рукопашном бое, - сказал Яценко. - Его плюс - ударные навыки, хорошая ударная подготовка, что сказывается на его статистике: девять из пятнадцати побед Салимгерей одержал нокаутом. Однако он уступает в партере Денису, и для тяжеловеса он слишком маленького роста и большого веса - при весе 120 кг его рост 188 см. Преимущество в росте и большой размах рук у Гольцова, думаю, дадут свои дивиденды. Но и Денису надо опасаться размена ударами, не сближаться с Салимгереем и не лезть в открытую драку.

После недавнего чемпионата мира по боевому самбо, где Гольцов стал золотым медалистом, до боя оставалось совсем немного времени на тренировки, поэтому на сборы не выезжал, провел стандартную подготовку КВШСМ в клубе "Самбо-Питер" под руководством своего тренера Александра Игоревича Коршунова.

У Расулова есть мотивация подняться в мировом рейтинге, так как Денис стоит выше него. Денису в психологическом плане будет легко и сложно одновременно, так как бой пройдет в его родном Санкт-Петербурге, много зрителей придет поболеть за него, но это одновременно и огромная ответственность. Исход боя предсказать сложно, это тяжелый вес, где один точный удар решает все.