Дебютный бой Емельяненко в Bellator можно будет посмотреть за 30 долларов

Трансляцию дебютного боя россиянина Федора Емельяненко в организации Bellator против американца Мэтта Митриона можно будет посмотреть за 30 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу промоушена. Ранее стало известно, что Последний Император подписал контракт с организацией на несколько поединков. Бой Емельяненко - Митрион пройдет 18 февраля в Сан-Хосе.

Российский боец возобновил карьеру летом 2015 года. За это время он одержал победы над индийцем Джейдипом Сингкхом и бразильцем Фабио Мальдонадо. В общей сложности Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача).