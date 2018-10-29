Даррен Тилл: "Конор, давай проведем бой на "Энфилде"

Британский боец ММА Даррен Тилл предложил ирландцу Конору Макгрегору провести бой на "Энфилде" - домашнем стадионе футбольного клуба "Ливерпуль".

- Конор Макгрегор, перед твоим уходом из спорта давай проведем бой на Энфилде, - написал спортсмен в своем Инстаграме.

Напомним, что ирландец в поединке за титул чемпиона UFC уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя в октагоне и за его пределами завязалась драка.

25-летний Тилл выиграл 17 боев при одной ничьей и одном поражении. 30-летний Макгрегор победил в 21 бое и уступил четырежды.

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