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Даниэль Кормье: "Шансы Нурмагомедова на победу над Макгрегором - 70-80 процентов"

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Конор МАКГРЕГОР.Макгрегор заболел свиным гриппом - и написал Нурмагомедову

 

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье выразил мнение, что россиянин Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора в потенциальном поединке. Напомним, что бойцы на днях обменялись выпадами в соцсетях.

- Шансы Хабиба на победу над Макгрегором – 70-80 процентов, - написал Кормье в Твиттере. - Конору нужно нокаутировать Нурмагомедова. в противнос случае будут проблемы. Я не знаю, можно ли вырубить Хабиба ударом, кроме попадания ногой или коленом по голове. Никакой удар рукой Конора не отправит Хабиба в нокаут.

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ALEXEY959595

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