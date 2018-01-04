Дана Уайт: "UFC продолжит свое существование с Макгрегором или без него"

Президент UFC Дана Уайт отметил, что его организация будет продолжать находить новые таланты и надеяться на лучшие бои в мире. Уайт также добавил, что UFC продолжит свое существование независимо от решения о дальнейшем выступлении Конора Макгрегора.

– Я всегда говорил, что если Конор Макгрегор будет выступать в следующем году, то это будет потрясающе, сказал для FOX Sports Уайт. – Если он не будет, то UFC все равно продолжит свое существование. Я слышу это с 2003 года: "Что ты собираешься делать, когда Чак Лидделл уйдет? Что ты собираешься делать, когда уйдет Джордж Сен-Пьер? У вас будут большие неприятности, когда уйдет Андерсон Силва. И список можно продолжать и продолжать.

В прошлом году Конор был лучшим в истории компании. Поэтому мы будем продолжать находить новые таланты и надеяться на лучшие бои в мире. Это то, что мы будем продолжать делать с Макгрегором или без него.