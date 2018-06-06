Дана Уайт: "UFC откажется от утреннего взвешивания"

Президент UFC Дана Уайт заявил о планах отказаться от утреннего взвешивания спортсменов.

- Мы избавимся от этого (утреннего взвешивания - прим. "СЭ"). Мы сделаем взвешивание таким, каким оно было раньше, - цитирует президента mmafighting.com. Теперь у нас будет настоящее взвешивание. Бойцы будут взвешиваться вечером на официальной церемонии. Сначала все было нормально, но потом все больше бойцов стали не укладываться в вес, и это все испортило. Я не знаю жаворонков среди бойцов. Многие из них полночи не спят, а затем отсыпаются с утра. Теперь взвешивание будет в четыре часа дня по тихоокеанскому времени.