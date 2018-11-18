Дана Уайт: "Слухи про бой Конора и Серроне – полная ложь"

Президент UFC Дана Уайт заявил, что слухи о возможном бое Конора Макгрегора и Дональда Серроне являются ложью. 49-летний американец не знает сколько будет длиться дисквалификация Хабиба Нурмагомедова и 30-летнего ирландского бойца.

– Хабиб и Конор предстанут перед Атлетической комиссией Невады в декабре, и потом мы будем знать, что дальше, – приводит слова Уайта TMZ. – Мы даже не думаем о следующем бое Конора. Тут не о чем говорить, ведь мы не знаем, как надолго его отстранят и каковы будут штрафы.

Слухи про бой Конора и Серроне – полная ложь. Серроне хочет этого боя, но мы пока даже не думали о сопернике для Макгрегора или Хабиба.

Напомним, что после поединка за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором произошла массовая драка с участием 30-летнего российского спортсмена и представителей ирландского бойца.