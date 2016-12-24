09:49 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Дана Уайт: "Россия в центре внимания UFC, мы можем провести бой Нурмагомедова с Макгрегором"

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Руководитель UFC Дана Уайт подчеркнул, что его организация будет большое внимание уделять России в ближайшее время. В связи с этим он хочет организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

– Сейчас мы очень сосредоточены на России, мы работаем над этим направлением, – цитирует Sherdog Уайта. – В России много талантливых бойцов, там много болельщиков. Хабиб безумно популярен. Следующим боем может стать встреча Нурмагомедова и Макгрегора.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Митяй Антибомж

Не станут подкладывать петушка с золотыми яйцами под дагестанское одеяло, тут и говорить не о чем.

14:32

DR_DRIVE

Думаю, что Макгрегор не глупый человек и изо всех сил подтягивает борьбу и защиту от тейкдаунов. Так что лёгкой прогулки у Нурмагомедова не получится, а шапкозакидательские настроения Россию ещё ни разу не доводили до добра.

12:07

СереХа

Сначала надо с Фергюсоном разобраться.

12:00

Kadym

Хороший бой будет(если будет).Думаю Хабиб ушатает этого шоумена Конора

11:04

nedvig

скорее бы уже

10:55

RoyalHunter

петушила МакГрегор боится Хабиба, поэтому в ближайшей перспективе боя не будет

10:49

greyk

Совсем не верится.Золотую антилопу на обеденный стол???Вряд ли...

10:05

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