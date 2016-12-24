Дана Уайт: "Россия в центре внимания UFC, мы можем провести бой Нурмагомедова с Макгрегором"

Руководитель UFC Дана Уайт подчеркнул, что его организация будет большое внимание уделять России в ближайшее время. В связи с этим он хочет организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

– Сейчас мы очень сосредоточены на России, мы работаем над этим направлением, – цитирует Sherdog Уайта. – В России много талантливых бойцов, там много болельщиков. Хабиб безумно популярен. Следующим боем может стать встреча Нурмагомедова и Макгрегора.

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