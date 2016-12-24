Дана Уайт: "Россия в центре внимания UFC, мы можем провести бой Нурмагомедова с Макгрегором"

Руководитель UFC Дана Уайт подчеркнул, что его организация будет большое внимание уделять России в ближайшее время. В связи с этим он хочет организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
– Сейчас мы очень сосредоточены на России, мы работаем над этим направлением, – цитирует Sherdog Уайта. – В России много талантливых бойцов, там много болельщиков. Хабиб безумно популярен. Следующим боем может стать встреча Нурмагомедова и Макгрегора.
Нурмагомедов или Макгрегор – кто круче? - "СЭ" разбирается, кого можно считать фаворитом в возможном поединке между россиянином и ирландцем
Митяй Антибомж
Не станут подкладывать петушка с золотыми яйцами под дагестанское одеяло, тут и говорить не о чем.
14:32
DR_DRIVE
Думаю, что Макгрегор не глупый человек и изо всех сил подтягивает борьбу и защиту от тейкдаунов. Так что лёгкой прогулки у Нурмагомедова не получится, а шапкозакидательские настроения Россию ещё ни разу не доводили до добра.
12:07
СереХа
Сначала надо с Фергюсоном разобраться.
12:00
Kadym
Хороший бой будет(если будет).Думаю Хабиб ушатает этого шоумена Конора
11:04
nedvig
скорее бы уже
10:55
RoyalHunter
петушила МакГрегор боится Хабиба, поэтому в ближайшей перспективе боя не будет
10:49
greyk
Совсем не верится.Золотую антилопу на обеденный стол???Вряд ли...
10:05