Дана Уайт: "Победитель боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном может встретиться с Макгрегором"

Президент UFC Дана Уайт отметил, что чемпион в легком весе Конор Макгрегор должен в этом году провести защиту титула. Временным чемпионом сейчас является Тони Фергюсон, также на титул претендует россиянин Хабиб Нурмагомедов.

– Если Конор будет готов сражаться к марту, мы можем провести бой Хабиба с Тони, чтобы победитель встретился с Макгрегором, – цитирует Yahoo Sports Уайта. – Если же Конор не планирует биться до осени, то бой между Хабибом и Тони будет за полноценное чемпионство, а не за промежуточный титул.