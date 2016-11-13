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Дана Уайт: "Нургмагомедов в перерывах поединка требовал от меня права на чемпионский бой"

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов в перерывах между раундами боя против американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 требовал от него предоставления возможности провести поединок за чемпионский пояс. По словам главы UFC, организация рассмотрит желание россиянина.

– Этот парень кричал на меня в каждом перерыве между раундами: "Дай мне бой за чемпионский титул!", – сказал Уайт на пресс-конференции по окончании турнира. – "Для начала закончи этот бой", – отвечал я. Нурмагомедов кричал это после каждого раунда. Я понял, что он хочет поединок за чемпионский пояс, будем думать над этим.

 

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