Дана Уайт: "Нургмагомедов в перерывах поединка требовал от меня права на чемпионский бой"

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов в перерывах между раундами боя против американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 требовал от него предоставления возможности провести поединок за чемпионский пояс. По словам главы UFC, организация рассмотрит желание россиянина.

– Этот парень кричал на меня в каждом перерыве между раундами: "Дай мне бой за чемпионский титул!", – сказал Уайт на пресс-конференции по окончании турнира. – "Для начала закончи этот бой", – отвечал я. Нурмагомедов кричал это после каждого раунда. Я понял, что он хочет поединок за чемпионский пояс, будем думать над этим.



