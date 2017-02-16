23:58 16 февраля | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Дана Уайт: "Макгрегор в декретном отпуске, поэтому боя пока не будет"

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Президент UFC Дана Уайт отметил, что чемпион организации Конор Макгрегор не вернется к боям до лета этого года. Ранее ирландец взял паузу в своей карьере из-за беременности своей девушки, но затем заявил о желании выйти на боксерский ринг против Флойда Мейуэзера. Это не позволяет ему сделать контракт с UFC, где он должен провести еще четыре поединка.

- Я думаю, тут нечего обсуждать, - приводит Daily Star слова Уайта. - Сейчас Макгрегор в дикретном отпуске. Мы можем предложить ему бой, когда его девушка родит. 

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Материалы REN-TV

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