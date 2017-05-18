Дана Уайт: "Макгрегор подписал контракт на бой, идет работа со стороной Мейуэзера"

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подписал свою часть контракта на бой с Флойдом Мейуэзером-младшим. Он добавил, что теперь идет работа со стороной американского боксера.

– Со стороной Макгрегора все сделано, я начинаю работать со стороной Мэйуэзера, – foxsports.com слова Уайта. – Я не говорю, что бой пройдет, но у меня есть одна сторона. Теперь пришло время работать со второй. Если мы заключим сделку с менеджером и советником Мэйуэзером и его советником Элом Хэймоном – бой состоится.