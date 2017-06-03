Дана Уайт: "Макгрегор и Мейуэзер должны поровну разделить деньги за бой"

Глава UFC Дана Уайт подчеркнул, что стороны еще не обсуждали финансовые детали боя по правилам бокса между Конором Макгрегором и Флойдом Мейуэзером-младшим. При этом он уверен, что спортсмены должны поровну разделить заработанные деньги.

Ранее американский боксер заявил о том, что он должен получить больше ирландца, потому что является более популярным.

- Мы даже не говорили о распределении процентов, - приводит Mirror слова Уайта. - Мейуэзер может думать как угодно, но UFC обладает огромным медийным ресурсом, да и сам Макгрегор медиа-машина. Мне кажется, что справедливым будет договор 50 на 50.