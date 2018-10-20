Дана Уайт: "Из команды Мейвезера по поводу боя с Хабибом никто на нас не выходил"

Глава UFC Дана Уайт отметил, что никто из окружения экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего с ним на связь не выходил по поводу возможного поединка с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин бросил вызов американцу, и тот изъявил готовность провести с ним бой.

– Не стоит обращать внимание на все слова, – цитирует ESPN Уайта. – Из окружения Мейвезера с нами никто не связывался. У Хабиба есть контракт с нашей организацией, и ни с кем из команды Флойда мы не говорили. Но такой разговор возможен.