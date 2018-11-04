Дана Уайт: "Хабиб сможет получить 50 миллионов за бой. Конор снова хочет биться с ним"

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своем разговоре с Конором Макргегором. Ирландец заявил, что хочет провести еще один бой против Хабиба Нурмагомедова.

- Перед тем, как что-то планировать в легком весе, мы ждем решения Атлетической комиссии штата Невада по поводу боя Нурмагомедов - Макгрегор, - цитирует президента MMAFighting. - C Макгрегором мы говорили около часа на прошлой неделе. Типичный Конор: "Я хочу немедленного реванша, я хочу биться с ним снова. Но буду биться кем угодно, чтобы потом выйти на него, если немедленного реванша не будет". Реалистичны ли требования команды Хабиба получать 50 миллионов долларов за бой? Конечно. Они знают, что реалистично для них. Они знают ответ на этот вопрос.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя в зале завязалась массовая драка.