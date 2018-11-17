Дана Уайт: "Если Мейвезер хочет 150 миллионов, пусть тащит свою задницу в UFC"

Президент UFC Дана Уайт заявил, что боксер Флойд Мейвезер может получить бой с Хабибом Нурмагомедовым, если согласится драться по правилам смешанных единоборств.

Ранее Мейвезер заявил, что он главный в переговорах, и если Хабиб хочет поединка, то пусть соглашается на бой по правилам бокса.

– Переговоры зашли в тупик? Нет. Но Мейвезеру нужно притащить свою задницу сюда, – цитирует TMZ Уайта. – Мы пришли к нему в прошлый раз, на этот раз он должен прийти к нам. Каждый раз он хочет боксировать. Хочешь драться? Хочешь 150 миллионов? Тащи сюда свою задницу.