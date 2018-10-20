Дана Уайт: "Думаю, Фергюсон заслужил быть следующим соперником Хабиба"

Глава UFC Дана Уайт считает, что следующим соперником чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон. По его словам, бывший временный чемпион заслужил это своими боями.

– Фанаты боев хотели бы видеть следующим соперником Хабиба Тони, – цитирует ESPN Уайта. – У Тони был пояс, но он повредил колено, и его титул ушел. Тони никогда не проигрывал титул в бою. И Конор Макгрегор тоже. Но Конор получил возможность биться за пояс. Думаю, Тони заслуживает быть следующим.