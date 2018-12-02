Дана Уайт: "Дисквалификация Нурмагомедова не должна превысить год"

Глава UFC Дана Уайт считает, что срок дисквалификации Хабиба Нурмагомедова не должен составить больше года. Атлетическая комиссия Невады должна принять решение по санкциям в отношении россиянина за то, что он после защиты титула в бою с Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и устроил драку с членами команды ирландца.

– Я не вижу, по какой причине ему могут дать дисквалификацию на срок более года, – цитирует MMA Fighting Уайта. – Это было бы несправедливо. Все закончилось за 40 секунд, никто не пострадал в итоге. Ничего такого не случилось. Думаю, что комиссия должна это учесть, и срок будет менее года. Так было бы честнее.