Дана Уайт: "Боя по боксу между Нурмагомедовым и Мейвезером не будет"

Президент UFC Дана Уайт заявил, что боя по боксу между бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым не будет, информирует MMAWeekly. Он отметил, что ему совершенно не нравится эта идея.

- Вчера у меня была встреча в Лос-Анджелесе с командой Флойда, - приводит MMAWeekly слова Уайт. - Не хочу, чтобы люди подумали, что мы о чем-то договорились, но мы вчера общались с ними. Не думаю, что бой Флойда с Хабибом состоится. В UFC не сказали "нет" по поводу этой идеи. Посмотрим, как всё сложится.

Боксерского матча не будет. Очевидно, если бы Хабиб действительно хотел это сделать, мы бы сели и поговорили с ним об этом, но мне не нравится эта идея. Я вообще не говорил об этом с Хабибом. Ему стоит интересоваться защитой титула. Вот на чем он должен быть сосредоточен.

Есть причина, по которой Флойд Мэйвезер хочет сражаться с моими парнями: потому что это для него большие деньги. Очевидно, и для нас это большие деньги, но я не собираюсь устраивать такие бои.

Напомним, Нурмагомедов ранее заявил, что планирует провести бой с Мейвезером на стадионе "Лужники". Боец MMA заявил о намерении встретиться с боксером после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Американец принял вызов, призвав спонсоров готовить крупные суммы. В августе 2017 года он уже проводил бой с Макгрегором по правилам бокса и победил в 10-м раунде техническим нокаутом.