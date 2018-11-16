Дамир Исмагулов подписал контракт с UFC

Российский боец Дамир Исмагулов подписал контракт с организацией UFC, информирует "Новый поток". Имя первого соперника и дата его дебютного боя в UFC станут известны в ближайшее время. 27-летний Исмагулов выступал под эгидой M-1 и в 18 боях одержал 16 побед (9 – нокаутом).
💥ОФИЦИАЛЬНО!💥 💣Боец #newstreamteam, @shlemenkostormschool🌪 и @clubboec👊 Дамир @ismagulov_damir Исмагулов🇷🇺 подписал контракт с UFC. Скоро станет известно имя соперника. Читайте интервью👀 Дамира в ближайшее время! @orenburgmma @ufcrussia @ufc #mma2018 #болеезанаших💪 #бои
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