Дамир Исмагулов подписал контракт с UFC

Российский боец Дамир Исмагулов подписал контракт с организацией UFC, информирует "Новый поток". Имя первого соперника и дата его дебютного боя в UFC станут известны в ближайшее время. 27-летний Исмагулов выступал под эгидой M-1 и в 18 боях одержал 16 побед (9 – нокаутом).