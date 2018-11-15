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"Что вы говорите, мистер Уайт?" Хабиб Нурмагомедов и фото с главой UFC

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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в Инстаграме с главой UFC Даной Уайтом. На снимке президент бойцовского чемпионата что-то говорит уроженцу Дагестана на ухо.

Пользователи предположили в комментариях, о чем говорил Уайт с Нурмагомедовым:

– Уайт сказал: "Серьезно, почему ты не пьешь?"

– Ты просишь меня остаться в UFC, но ты делаешь это без уважения, и даже не называешь меня уцы.

– Уайт говорит: "Сломай Конора".

– Хабиб, с кем следующий бой?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What do you talking about? Mr. @danawhite #memory

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 15 Ноя 2018 в 7:18 PST

 

30-летний российский спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив Конора Макгрегора 6 октября 2018 года. После боя Нурмагомедов покинул октагон и подрался с членом команды ирландского спортсмена. Дагестанского бойца могут дисквалифицировать на неопределенный срок.

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