Чемпионка России по дзюдо Полякова задумывается о переходе в MMA

Чемпионка России по дзюдо 2018 года в весовой категории до 63 кг Яна Полякова задумывается о том, чтобы попробовать себя в смешанных единоборствах (MMA).

- У меня есть такие мысли - выступить в смешанных единоборствах, - цитирует ТАСС Полякову. - Но надо поставить все точки, если пойдет у меня в дзюдо, получится тут, то я, естественно, никуда не уйду. А если я увижу, что здесь нет перспективы, то буду пробовать что-то новое. И пока что мысль есть, что можно пойти в смешанные единоборства.

Сахават Гаджиев, чемпион России по дзюдо 2018 года в весовой категории до 60 кг, подчеркнул, что пока не рассматривает для себя MMA.

- Нет, таких мыслей не было. Надо закончить то, что начал, потом уже видно будет, пока рано говорить, - отметил он.

Чемпионат России по дзюдо прошел с 10 по 13 октября в Грозном. В соревнованиях приняли участие свыше 500 дзюдоистов страны.