Чемпион мира по ММА Анатолий Малыхин проведет бой с иранцем Резой Тораби

Чемпион мира по ММА, "первый номер" национальной сборной Анатолий Малыхин получил в соперники иранского бойца Резу Тораби. Профессиональный дебют российского тяжеловеса станет одним из главных событий первого турнира организации Golden Team Championship – GTC 01.

В текущем году Малыхин положил в свою копилку "золото" чемпионата России по ММА. В финале он с явным преимуществом взял верх над бывшим чемпионом лиги ACB Салимгереем Расуловым. В октябре этого года Анатолий завоевал титул чемпиона мира по ММА в Астане.