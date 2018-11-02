Бывший соперник Емельяненко обвинил русского бойца во лжи

Бразильский боец полутяжелого веса (до 93 кг) Фабио Мальдонадо (24 победы, 13 поражений) выступил с острой критикой судейства на турнире RCC 4, где он проиграл техническим нокаутом россиянину Ивану Штыркову (14 побед, 0 поражений, 1 ничья).

Поединок состоялся 27 октября в Екатеринбурге и завершился во втором раунде. 30-летний Штырков прижал 38-летнего Мальдонадо к сетке и начал наносить удары. Рефери решил остановить бой.

В четверг в Инстаграме RCC был опубликован комментарий Штыркова по поводу того, преждевременно ли был остановлен поединок.

– У меня уже был опыт неудачного добивания, когда в бою против Анонио Сильвы я потратил на добивание все силы, а бой не остановили, – отметил Хотя причины для этого были. Все видели, что происходило дальше. Сейчас я поставил себе плюс за то, что не стал выливать весь бензин на добивание. В какой-то момент я остановился, начал больше искать. Когда Фабио привстал, я попал через руку. Он вновь подсел. Судья начал его предупреждать, и тут я понял, что это сигнал. Не очень сильно, но начал показывать добивание. Судья спросил у него о готовности продолжать драться, на что он ответил "No fight".

В комментариях к данной записи высказался Мальдонадо – на английском и на русском языках. В комментарии, сделанном на английском, бразилец обвинил Штыркова во лжи.

– Это была не просто ошибка судьи, это отсутствие уважения ко мне. Мы говорим на разных языках, вы лжете о том, что я просил остановиться, у меня етсь честь, я никогда не прошу прекратить драку. Лжецы, – написал Мальдонадо.

На русском же боец сделал такой комментарий (орфография и пунктуация сохранены): "Это была не только ошибка судьи, рефери не позволил мне драться, и теперь он говорит, что я просил остановиться, вы не понимаете мой язык".

– Рефери испортил бой, – добавил он.

Комментарий Мальдонадо в Инстаграм rcc_mma.

Мальдонадо стал известен в России после боя с Федором Емельяненко, который состоялся 17 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Бразилец сенсационно вчистую выиграл первый раунд, но проиграл два последующих. Судьи отдали победу российскому бойцу, что вызвало многочисленные споры. Решение было оспорено комиссией Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA), настаивавшей на ничьей, но Союз MMA России отказался пересматривать результат поединка.



Затем Мальдонадо провел в России еще пять боев (включая схватку со Штырковым), в трех из которых проиграл.