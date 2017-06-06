Бывший боец UFC получил пожизненный срок за избиение двух людей

Боец смешанных единоборств Джонатан Коппенхавер, ранее выступавший в UFC, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает ESPN. Суд признал американца виновным в похищении, избиении и сексуальном насилии в отношении своей бывшей девушки, а также в избиении ее молодого человека Кори Томаса. Данный инцидент случился в 2014 году.

Суд присяжных признал его невиновным в двух случаях покушения на убийство, но обвинил в 29 нарушениях закона: похищении, избиении и сексуального насилия. Ранее Коппенхавер по прозвищу "Боевая машина" уже провел два года в тюрьме за нападение на 21-летнюю девушку.

Адвокат бойца сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда в Верховный суд штата Невада. Отмечается, что 35-летний Коппенхавер сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 36 лет.