"Было бы интереснее посмотреть на Хабиба против Фергюсона". Мнение Сергея Харитонова

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором сложно считать самым крутым событием года в UFC.

– Интриги в бою Хабиба с Конором не будет, – считает Харитонов. – Хабиб просто сильнее, вот и все, у Конора нет шансов. Ирландец и не дрался долго, и навыками борьбы он не обладает. Шансов у Макгрегора нет. Конор закончил, как боец. Он заработал достаточно денег, вряд ли он тренируется так же, как и раньше. Для него этот бой – бизнес, для Хабиба – шанс рассчитаться за все обидные слова со стороны Макгрегора. Что касается раскрутки этого боя, как самого крутого события в UFC, я бы поспорил. Лично мне было бы намного интереснее посмотреть на бой Хабиба с Тони Фергюсоном. Вот это был бы конкурентный поединок очень достойных соперников.

Напомним, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. (Андрей ШИТИХИН)