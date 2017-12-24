Брюс Баффер: "Люди Пакиао говорили со мной по поводу боя с Макгрегором"

Ринг-анонсер UFC Брюс Баффер позитивно оценил возможность проведения боя по правилам смешанных единоборств между чемпионом организации Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу Мэнни Пакиао. Ранее промоутер филиппинца Боб Арум опроверг информацию о переговорах по поводу поединка с ирландским бойцом.

– Было бы здорово увидеть боксера, который будет драться с Макгрегором в октагоне, – цитирует MMAjunkie Баффера. – Этот бой мог бы принести огромную прибыль. В последние полгода некоторые друзья Мэнни звонили мне и просили: "Можешь поговорить с менеджерами Конора". Я говорил им: "Вы знаете, кому звонить - правильным людям".

Напомним, 27 августа Макгрегор потерпел поражение в бою по правилам бокса от непобежденного чемпиона мира Флойда Мейвезера. Доход бойца UFC, по неофициальной информации, составил не менее 100 миллионов долларов.

Отметим, что ближайший поединок Пакиао может пройти в апреле 2018 года.