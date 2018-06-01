Бруно Сильва: "В подготовке к бою с Шлеменко я играл в футбол и даже занимался танцами"

Бразилец Бруно Сильва (17-6) перед боем против российской звезды ММА, экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра "Шторм" Шлеменко​ (56-10) рассказал о подготовке к поединку. Супер-бой станет главным событием международного турнира по ММА M-1 Challenge 93.

- Я не мог упустить такую возможность подраться в M-1 Challenge с лучшим из лучших, тем более в России. За это отдельное спасибо Вадиму Финкельштейну, – заявил Сильва накануне боя -. Это не просто шанс заявить о себе на международной арене. Однозначно победа над Шлеменко позволит серьезно продвинуться в рейтинге, что приведет к титулу.

Куритиба, откуда я родом – это бразильский Тайланд, имеющий богатые традиции единоборств. Не случайно легенды мирового ММА Андерсон Сильва, Маурисиу "Шогун" Руа и Вандерлей Сильва из этих мест. Я и мой тренер сегодня рассчитываем на самую громкую победу в той весовой категории, в которой прославился Вандерлей Сильва. В подготовке к этому бою я не ограничивал себя только спортивным лагерем: играл в футбол и даже занимался танцами. Функционально нахожусь в самой лучшей форме, готов на 200 процентов, отработал на тренировках по максимуму. Я выйду и буду сражаться до последнего, ведь это моя война.

Я всегда выхожу в клетку не ради победы по очкам, а всегда ищу возможность окончить бой нокаутом. Прозвище моего соперника "Шторм", но шторм меня не пугает, меня сводит с ума штиль!