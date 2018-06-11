Брок Леснар может встретится с Джонсом в UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Брок Леснар может провести бой с соотечественником Джоном Джонсом. Последний бой в ММА Леснар, выступающий в данный момент в рестлинге, провел против голландца Алистара Оверима в декабре 2011 года, потерпев поражение техническим нокаутом в первом раунде.

– Контракт с WWE истекает в конце лета. Я знаю, что Леснар хочет вернуться в UFC, – заявил глава UFC Дана Уайт. – Фрэнсис Нганну – отличный соперник для него. Также в поединке с Леснаром заинтересован Джонс, и он сам хочет биться с Джонсом. Леснар против Джонса – это будет очень весело.