Брэндон Хэлси: "Наш счет со Шлеменко - 1:1. Готов к третьему бою"

Американский боец ММА Брэндон Хэлси после поединка против Александра Шлеменко в рамках M-1 Challenge отметил, что готов выйти против россиянина еще раз. Их первый бой завершился победой Хэлси на 35-й секунде, а сегодня Шлеменко нокаутировал соперника на 25-й секунде.
- Что пошло не так?
- Вы все видели. Александр пошел агрессивно и удачно попал в начале, после чего все было предрешено. В прошлый раз я добился быстрой победы. Теперь Шлеменко победил быстро. Счет стал 1:1. Я готов встретиться еще раз и окончательно определить сильнейшего.
- Что у вас болит после боя?
- Я пропустил удар в корпус. Проиграл, и это очень больно. Но я готов вернуться к противостоянию. Пришел сюда сражаться, бить людей.
- В интернете выдвигают предположения, что ваш поединок мог носить договорной характер. Это вас оскорбляет как бойца?
- Не буду оправдываться. Ничто не волнует меня меньше, чем чьи-то мнения на форумах. Сегодня Шлеменко был сильнее. Я готов делать выводы из своих ошибок. (Сергей ЯРЕМЕНКО)