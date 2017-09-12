Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Каспийске, дисквалифицирован на полгода

Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 30 процентов гонорара за неспортивное поведение. Как информирует пресс-служба Fight Nights Global, Алиев также оштрафован на 30 процентов гонорара.

Напомним, что Брандао во втором раунде поединка в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул октагон и отказался продолжать бой. Алиеву присудили победу в поединке из-за нежелания продолжать бой его соперником.

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