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00:02 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Брандао закидали мусором после поражения от Алиева. Видео

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Бразильский боец ММА Диего Брандао на турнире Fight Nights Global 73 в Дагестане проиграл Ахмету Алиеву. В третьем раунде россиянин нанес запрещенный удар головой, после чего бразилец покинул клетку. Тем самым он вызвал недовольство болельщиков, которые закидали его мусором.

В одном из эпизодов Алиев показал рефери, что Брандао укусил его. Судья не отреагировал, после чего россиянин ударил соперника головой в грудь. Бразилец отмахнулся от Алиева и покинул октагон. Бойца вернули в клетку для вынесения решения, после чего и полетел мусор.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Хидетоши Наката

Митяй Антибомж с тем, что ты сказал тоже не поспоришь конечно.

09:57

rashlim

Бразильцы приехали драться туда, где много диких обезьян.

08:24

Митяй Антибомж

nailsh78, я в твоих советах не нуждаюсь. У меня есть мнение и я его высказал. Подобное поведение людей можно коротко назвать "В Мире животных". По существу есть что сказать?

08:19

Митяй Антибомж

Gonzo_7 Просто это не спорт. Вообще не спорт. ******* Ога )) Зато кёрлинг - спорт. И преферанс ))

08:17

Митяй Антибомж

Хидетоши Наката, не оправдываю Брандао, но летающие бутылки, а они начали летать задолго до отказа, и общее поведение зрителей, а также секундантов (прямо во время боя Дайнеко-Муртазалиев секундант избил человека прямо возле ринга) оказались весомым демотиватором. А хэдбаты любые запрещены, даже такие. И, да, Файт Найтс тоже не люблю и мы с тобой не одни такие ))

08:16

nailsh78

Митяй Антибомж - мировая общественность в истории на много что закрывает глаза ) - почитай книжки..посмотри на этот мир ) - не надо никому говорить кто кого позорит ) - за собой только следи

08:09

Gonzo_7

Просто это не спорт. Вообще не спорт.

07:21

Хидетоши Наката

Не люблю файт найт, но по-моему Брандао тупо проигрывал и сознательно устроил цирк, чтобы избежать настоящего поражения. Такой "удар головой" даже ударом считаться не может.

04:54