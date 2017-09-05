Брандао закидали мусором после поражения от Алиева. Видео

Бразильский боец ММА Диего Брандао на турнире Fight Nights Global 73 в Дагестане проиграл Ахмету Алиеву. В третьем раунде россиянин нанес запрещенный удар головой, после чего бразилец покинул клетку. Тем самым он вызвал недовольство болельщиков, которые закидали его мусором.

В одном из эпизодов Алиев показал рефери, что Брандао укусил его. Судья не отреагировал, после чего россиянин ударил соперника головой в грудь. Бразилец отмахнулся от Алиева и покинул октагон. Бойца вернули в клетку для вынесения решения, после чего и полетел мусор.