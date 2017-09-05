Брандао закидали мусором после поражения от Алиева. Видео

Бразильский боец ММА Диего Брандао на турнире Fight Nights Global 73 в Дагестане проиграл Ахмету Алиеву. В третьем раунде россиянин нанес запрещенный удар головой, после чего бразилец покинул клетку. Тем самым он вызвал недовольство болельщиков, которые закидали его мусором.
В одном из эпизодов Алиев показал рефери, что Брандао укусил его. Судья не отреагировал, после чего россиянин ударил соперника головой в грудь. Бразилец отмахнулся от Алиева и покинул октагон. Бойца вернули в клетку для вынесения решения, после чего и полетел мусор.
Totally bizarre scene at FNG 73. Fans chucking garbage. Diego Brandao leaves the cage. #FNG73 pic.twitter.com/RjwUqS0uS8– caposa (@Grabaka_Hitman) 4 сентября 2017 г.
Хидетоши Наката
Митяй Антибомж с тем, что ты сказал тоже не поспоришь конечно.
09:57
rashlim
Бразильцы приехали драться туда, где много диких обезьян.
08:24
Митяй Антибомж
nailsh78, я в твоих советах не нуждаюсь. У меня есть мнение и я его высказал. Подобное поведение людей можно коротко назвать "В Мире животных". По существу есть что сказать?
08:19
Митяй Антибомж
Gonzo_7 Просто это не спорт. Вообще не спорт. ******* Ога )) Зато кёрлинг - спорт. И преферанс ))
08:17
Митяй Антибомж
Хидетоши Наката, не оправдываю Брандао, но летающие бутылки, а они начали летать задолго до отказа, и общее поведение зрителей, а также секундантов (прямо во время боя Дайнеко-Муртазалиев секундант избил человека прямо возле ринга) оказались весомым демотиватором. А хэдбаты любые запрещены, даже такие. И, да, Файт Найтс тоже не люблю и мы с тобой не одни такие ))
08:16
nailsh78
Митяй Антибомж - мировая общественность в истории на много что закрывает глаза ) - почитай книжки..посмотри на этот мир ) - не надо никому говорить кто кого позорит ) - за собой только следи
08:09
Gonzo_7
Просто это не спорт. Вообще не спорт.
07:21
Хидетоши Наката
Не люблю файт найт, но по-моему Брандао тупо проигрывал и сознательно устроил цирк, чтобы избежать настоящего поражения. Такой "удар головой" даже ударом считаться не может.
04:54