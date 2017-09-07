Брандао, укусивший Алиева, готов провести матч-реванш

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, предложил сопернику провести реванш.

Бразилец во втором раунде поединка в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву в виду нежелания продолжать бой его соперником.

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил о том, что Брандао укусил соперника за ухо во время боя и будет наказан за неспортивное поведение.

– За 1 минуту 9 секунд до конца раунда я не хотел больше бороться, потому что я не чувствовал, что рефери контролировал бой, люди начали бросать бутылки и мусор в клетку, – приводит ТАСС слова Брандао, опубликованными в релизе Fight Nights Global. – Вот тогда я пошел к двери.

Мне не открыли и я решил выпрыгнуть из клетки, чтобы защитить себя от бутылок, я не знал, откуда они летели. После того, как я спрыгнул вниз, мои угловые начали бороться с людьми, которые кидали бутылки, а я пошел обратно в клетку, потому что бой был закончен, и меня попросили вернуться.