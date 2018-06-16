Бой Нурмагомедова и Макрегора намечается на 6 октября

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что, по предварительным данным, бой против Конора Макгрегора пройдет 6 октября.

- [Бой] на 6 октября намечается, - заявил в эфире программы "Разрешите вас перебить" Нурмагомедов. - Нежелательно сейчас утверждать, но переговоры близки к завершению. Пока с Конором. Я заявлял: Конор, Тони (Фергюсон. - Прим. "СЭ"), Сен-Пьер и чемпион в полусреднем весе. Ближайшие четыре боя планируем такие.

Отметим, что Макрегор не выступал в UFC с ноября 2016 года.