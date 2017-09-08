Бой Мейвезер - Макгрегор установил рекорд продаж в Великобритании

Бой между ирландским чемпионом UFC Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером установил рекорд продаж по платным трансляциям (PPV) в Великобритании, информирует Sky Sports. Трансляцию купили более1 миллиона человек, а выручка составила около 20 миллионов долларов.

Напомним, поединок состоялся 26 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом.

Предыдущий рекорд продаж в PPV в Великобритании был установлен в апреле, когда состоялся бой между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.