Бой Магомедова и Роджерио де Лимы не состоится

Российский тяжеловес Руслан Магомедов не примет участие в бое в рамках UFC 230 против Маркоса Роджерио де Лимы в Нью-Йорке из-за проблем с визой, сообщает Fight Time. Представители UFC официально сообщили о том, что россиянина заменит представитель Польши Адам Вижорек.

31-летний Руслан Магомедов должен был возобновить карьеру после трехлетнего перерыва, связанного с травмами и проваленным тестированием на допинг в сентябре 2016 года. Ранее российский тяжеловес успел провести три поединка под баннером UFC. Спортсмен выиграл единогласными решениями у Виктора Пешты, Джоша Коуплэнда и Шона Джордана.

Напомним, что турнир UFC 230 состоится 3 ноября на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, а его главным событием станет титульный поединок в тяжелом весе между Даниэлем Кормье и Дерриком Льюисом.