Бой Харитонова 30 мая в Москве состоится

Бой между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и бельгийцем Фредериком Синистрой не будет отменен.

В четверг 37-летний россиянин получил повреждение во втором раунде боя против соотечественника Антона Вязигина, который прошел в рамках организации М-1 в Санкт-Петербурге. Поединок был прерван в виду невозможности его продолжения, судьи отдали победу Харитонову. Впоследствии бой был признан несостоявшимся.

– Бой подтвержден, он состоится. Сергей готовится к поединку, – приводит ТАСС слова Эдуарда Филбегера, руководителя команды Vityaz fight, которую представляет Харитонов.

Поединок Харитонов – Синистра пройдет в Москве 30 мая по правилам К-1.

Вырви глаз. Харитонов одержал очень странную победу